داكار السعودية الافتتاح اليوم ينطلق من جدة ويجول تسعة مدن بالمملكة

داكار السعودية اللجنة المسئولة والمنظمة للسباق أعلنت منذ قليل عن المؤتمر الصحفي بشكل أفتراضي من العاصمة الفرنسية باريس تفاصيل نهائية وهي الخاصة بالمسار الذي يتخذه رالي داكار السعودية وذلك بمشاركة الأمير صاحب السمو عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة السعودي ورئيس اللجنة المنظمة الأوليمبية العربية وصاحب السمو الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس المجلس لإدارة الاتحاد السعودي الخاص بالسيارات والدراجات النارية عن تفاصيل dakar 2021 المعلن عنه منذ قليل والذي سينطلق من جدة ويتجول حتي تسعة مدن داخل المملكة العربية السعودية و سباق داكار بالتوقيت المعلن عنه من اللجنة المنظمة والمقرر أنطلاقه من يوم الثالث من يناير الحالي حتي يوم الخامس عشر من نفس الشهر لعام 2021 وسوف ينطلق من محافظة جدة ويتم قطع مسافة سبعة الآف وستمائة وستة وأربعون كيلو متر داخل الأراضي السعودية وذلك يتم فيه عرض أراضي المملكة ، رالي داكار في السعودية والسباق الذي ينتظره الكثيرون لأنه يكون ممتعاً بمشاهدته .

داكار السعودية والمدن المقرر المرور بها داخل المملكة العربية السعودية :-

المقرر للسباق أنه سوف ينطلق من بداية محافظة جدة وبعدها يتم المرور علي ببيشة ومن ثم الدواسر تم بعدها يمر بمحافظة الرياض وبعدها بريده وثم حائل ومن بعدها سكاكا ثم نيوم ومن بعدها العلا وبعدها ينبع ويصل بالأخير لخط النهاية في محافظة جدة كما أنطلق منها وفي أثناء السباق تقرر يوماً واحداً لراحة المشاركين في السباق يوم التاسع من يناير في حائل .

dakar 2021 وهو النسخة الثانية منه هذا العام بعد النسخة الأولي العام الماضي :-

رالي داكار في السعودية هذا العام وهو النسخة الثانية بعد نجاح النسخة الأولي منه في العام الماضي وأظهرت الطبيعة الجميلة للسعودية والمناظر الخلابة داخلها والصحراء الشاسعة بمساحاتها الكبيرة وأيضاً المعالم التاريخية للسعودية في تجربة السباق التي تمت والتي ليس لها مثيل كما تم التصريح عن هذه النسخة من السباق ستكون مختلفة كلياً في شكلها ومتفردة في النوع حتي تكون تجربة جديدة لمشاهديها ومتسابقيها .

سباق داكار داخل المملكة العربية السعودية من بعد أنتظار عام كامل :-

من بعد اليوم الذي تقرر يكون به الراحة لجميع المتسابقين والمشاركين والمنظمين لهذا الحدث الكبير الرائع يتم استئناف رالي داكار في السعودية في أقصي الشمال للمملكة في منطقة سكاكا ومن بعدها يتم الاتجاه غرباً نحو نيوم قبل أن يأخذ مسار العودة في منطقة الجنوب لمدينة العلا ثم يأخذ مساره ناحية ساحل البحر الأحمر ومن بعدها يختتم النهاية في محافظة جدة .

رالي داكار 2021 الذي ينطلق حفل أفتتاحه غداً وتصريحات المسئولين :-

قال سمو الأمير وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل أن المملكة أثبتت من جديد المكانة الكبيرة التي تحتلها في العالم كواجهة للفاعليات الرياضية بشكل عالمي وأن هذا ليس من فراغ ولكن هذا ما حظيت به منذ فترة الرياضة السعودية من الدعم وأيضاً الاهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وهم الذين يهتمون دائماً باستضافة الأحداث الكبري للرياضة علي مستوي عالمي داخل السعودية .

dakar 2021 بالمملكة العربية السعودية يقام هذا العام برغم التحديات التي تواجه العالم :-

استضافة هذا الحدث الكبير تأتي من ضمن الأشهر والأكبر لمتسابقين مشهورين ويكونون علي موعد جديد لكي يشاهدوا التضاريس الخلابة للمملكة العربية السعودية وأيضاً الطبيعة كما تأتي هذه النسخة من السباق بشكل جديد كلياً وتم الترتيب لها وأقامتها برغم التحديات والصعوبات التي تواجه العالم بسبب جائحة كورونا كما تم بذل مجهود كبير لتسهيل العقبات أمام المشاركين وهو الأمر الذي يجعل المسئولين فخورين بما يتم تقديمه لقيادة وطنهم الغالي وتم الترحيب بالضيوف المشاركين في السباق علي أرض السعودية .

رالي داكار 2021 و إجراءات الافتتاح وما سوف يشهده السباق :-

الافتتاح هذا العام للسباق يتم من بعد أجراء الفحوص الفنية وأيضاً التقنية والتي كانت مستمرة علي مدار يومين كاملين وتم بهم أجراءات من قبل المسئولين وتم فحص المركبات التي سوف تشارك في هذا السباق والتأكد من صلاحية المركبات ومطابقتها أيضاً للشروط .

داكار السعودية وكان العام الماضي مستضاف علي أراضي المملكة في شهر يناير من العام الماضي وكانت هذه هي المرة الأولي علي مستوي القارة الأسيوية حيث أستمر أقامة هذا السباق داخل السعودية لعشرة مرات متتالية وكانت النسخة الأولي منها تم مشاركة ثلاثمائة واثنان وأربعون متسابق من ثمانية وستون دولة بخمس فئات وكانت علي مدار ثلاثة عشر يوماً بامتداد وصل إلي سبعة الآف وخمسمائة كيلو متر داخل الأراضي السعودية .