التمويل أصبح أسهل..قرض بدون تحويل راتب ميسر من شركة النايفات للرجال والنساء

قرض بدون تحويل راتب من شركة النايفات وهي إحدى الشركات المرخصة من البنك المركزي السعودي بممارسة التمويل وفق مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، حيث تقدم شركة النايفات التمويل بطريقة سهلة لكي تناسب أكبر عدد من العملاء من الرجال والنساء العاملين والعاملات في القطاع الحكومي والخاص وشبه الحكومي أيضاً، وذلك من خلال توفير منتجات وحلول مالية دون عرقلة في الإجراءات وتيسير المهام للحصول على المال من أجل المساعدة في فك الأزمات المالية التي تقابل العديد من الأشخاص، فيما وفرت قرض بدون تحويل راتب ولا كفيل بهدف المرونة في التعاملات مع سهولة السداد..

مزايا التمويل من شركة النايفات

تعد شركة النايفات من الشركات الرائدة في مجال التمويل حيث حصلت على شهادة الأيزو وهي معتمدة من البنك المركزي السعودي، حيث تتبع أنظمة ساما واللوائح والقوانين المجازة من هيئة الرقابة الشرعية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويتم تطبيق ذلك في جميع المنتجات التمويلية سواء للأفراد أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقدم مزايا لتمويل الأفراد وهي حالياً بصيغة التورق على النحو التالي:-

تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

قرض بدون تحويل راتب.

يبدأ من 15.000 ألف ريال وحتى 300.000 ألف ريال سعودي.

فترات سداد مرنة على دفعات شهرية على 60 شهراً بقسط يتناسب مع دخلك.

إمكانية تجديد التمويل.

متاح للمتقاعدين.

هذا المنتج متاح للسعوديين والسعوديات فقط بنفس المعايير.

لا يقل العمر عن 20 عام ولا يزيد عن 60 سنة.

ألا تقل فترة خدمة العمل عن 3 شهور في القطاع الحكومي، وعن 6 شهور في القطاع الخاص.

ألا يقل الراتب الشهري عن 5000 ريال سعودي للقطاع الحكومي وعن 7000 ريال للقطاع الخاص.

سجل ائتماني جيد (غير متعثر في السداد).

أن تكون جهة العمل معتمدة لدى البنوك.

تعبئة نموذج الطلب.

تعبئة نموذج الإقرار للعميل بأنه يتعهد بالالتزام الشخصي نحو السداد في الموعد.

إثبات هوية ساري المفعول.

شهادة تعريف بالراتب مصدق عليها من قبل العمل.

كشف حساب أصل لآخر 3 رواتب مختوم من جهة العمل.

العنوان الوطني.

رقم الآيبان البنكي.

مستند يوضح المسمى الوظيفي أو الرتبة العسكرية.

بالنسبة للمبالغ الكبيرة التي تزيد عن 200.000 ريال يجب إقرار صحي من العميل.

شروط الحصول على قرض بدون تحويل راتب من شركة النايفاتطريقة الحصول على قرض بدون تحويل راتب من شركة النايفات