أمريكا.. إصابات كورونا تتجاوز 20 مليون حالة

تجاوزت إصابات كورونا في الولايات المتحدة الـ20 مليونا، الجمعة، مع سعي المسؤولين لتسريع حملة التطعيم وظهور سلالة من الفيروس أكثر انتشارا في ولايات كولورادو وكاليفورنيا وفلوريدا.

وشهدت الولايات المتحدة، قفزة في عدد الوفيات اليومية بالفيروس منذ عطلة عيد الشكر حيث توفي 78 ألفا في ديسمبر.

ولقي 345 ألفا إجمالا حتفهم بمرض "كوفيد-19" في الولايات المتحدة منذ ظهور الفيروس أواخر عام 2019.