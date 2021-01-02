مقتل وإصابة 12 يمنيًّا إثر سقوط قذيفة حوثية على قاعة أفراح في الحديدة

أفادت شبكة "سكاي نيوز"، اليوم السبت، بمقتل 5 نساء وجرح 7 أشخاص آخرين، من بينهم 3 أطفال، في قصف لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، على مناطق جنوبي مدينة الحديدة في اليمن.

ونقلت الشبكة عن مصادر يمنية قولها إن قذيفة حوثية سقطت على قاعة للأفراح في شارع المطار جنوبي الحديدة، على البحر الأحمر، وتبعد عن العاصمة صنعاء حوالي 226 كيلو مترًا.

ويأتي الهجوم الحوثي بعد ثلاثة أيام فقط من هجوم شنته ميليشيات الحوثي على مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومية اليمنية الجديدة إلى البلاد.

وأدت الحكومة اليمنية الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي، قبل أيام.

وقال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك إن الهجوم الإرهابي الذي أوقع 26 قتيلا وأكثر من 60 جريحا، "يضع الحكومة في قلب مسؤوليتها". وأضاف: "مهمتنا إنهاء الانقلاب".