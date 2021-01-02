البرازيل تسجل 24 ألف إصابة و462 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، أنها سجلت 24605 إصابات، و462 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن البلد الواقع في أمريكا الجنوبية سجل سبعة ملايين و700578 إصابة و195411 وفاة في المجمل منذ ظهور الوباء.

وتعد البرازيل ثالث أكبر دولة انتشر فيها المرض في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.