أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، أنها سجلت 24605 إصابات، و462 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
وتشير بيانات الوزارة إلى أن البلد الواقع في أمريكا الجنوبية سجل سبعة ملايين و700578 إصابة و195411 وفاة في المجمل منذ ظهور الوباء.
وتعد البرازيل ثالث أكبر دولة انتشر فيها المرض في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرازيل تسجل 24 ألف إصابة و462 وفاة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.