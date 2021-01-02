يشعل بنفسه نار جنازته السياسية.. بولتون: ترامب يسعي لتمزيق الحزب الجمهوري

اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، اليوم السبت، الرئيس دونالد ترامب، بالسعي إلى تمزيق الحزب الجمهوري؛ وذلك عقب تصويت الحزب لصالح إبطال حق الرئيس في "الفيتو" ضد موازنة الدفاع.

وقال بولتون في تغريدة عبر تويتر: "يبدو أن آخر أهداف ترمب هو تمزيق حزبه، أنه يوقد بنفسه نار جنازته السياسية من خلال مهاجمته للجمهوريين الذين تجرؤوا على رفض الخضوع له".

وأبطل الجمهوريون في مجلس الشيوخ، أمس الجمعة، حق ترامب في النقض (الفيتو)، للمرة الأولى خلال ولايته، ليقروا مشروع قانون للإنفاق الدفاعي برغم اعتراضاته القوية قبل 20 يوما من تركه المنصب.

وفي جلسة نادرة انعقدت في أول يوم من العام، صوت مجلس الشيوخ بأغلبية 81 صوتا مقابل 13، ليحقق بذلك أغلبية الثلثين المطلوبة لإبطال الفيتو الرئاسي بدعم من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، قبل يومين من أداء الكونجرس الجديد للقسم يوم الأحد. ولم يتمكن المجلس من إبطال حق النقض في ثماني مرات سابقة.