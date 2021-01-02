أهم نقاط نظام الكهرباء الجديد بالسعودية

نقاط نظام الكهرباء الجديد بالسعودية، بيوم 29 من شهر ديسمبر الحالي تم عقد اجتماع برئاسة مجلس الوزراء، شمل الاجتماع العديد من الإجراءات الجديدة التي تشمل مختلف المجالات بالسعودية، منها نظام الكهرباء الجديد بالسعودية وأوضح وزير الطاقة ناصر بن هادي القحطاني أهم النقاط عن نظام الكهرباء الجديد وتأثير ذلك النظام على فواتير الكهرباء فيما بعد.

نظام الكهرباء الجديد بالسعودية

في مداخلة هاتفية لقناة سي إن بي سي الإخبارية العربية مع وكيل شئون الطاقة بالسعودية أوضح أن نظام الكهرباء الجديد سيتم تطبيقه فور النشر عنه بالجريدة الرسمية أم القرى، والذي سيحقق الكثير من الأهداف والمميزات التي ترجوها المملكة، وخاصة ما سوف يتعلق بالاعتماد على المصادر الدائمة للطاقة والإمدادات والمزيج، وكذلك الجزء المتعلق بتحقيق من يعملون بقطاع الكهرباء وشركات الكهرباء لتحقيقهم الدخل المطلوب منهم بالإضافة لزيادة الاستثمارات بشبكة النقل الخاصة بالطاقة، وكذلك ذلك حتى يتم تحسين الخدمة النهائية التي تصل للمواطن.

كما أنه سيتم توقيع العقوبات على الشركات التي ستقوم بالإخلال بإحدى الشروط الموضوعة من الوزارة لتقديم الخدمة وخاصة الذي سينعكس على حقوق حماية المستهلك وحمايتها.

تأثير نظام الكهرباء الجديد على فواتير الكهرباء بالسعودية

ومع النشر عن نظام الكهرباء الجديد بدء المواطنون يتسائلون عن تأثير الكهرباء على فاتورة الكهرباء والاستهلاك فيما بعد، وفي ذلك أجاب ناصر بن هادي القحطاني بأن الاستهلاك وفواتير الكهرباء تكون خاضعة لبعض المعايير الهامة سواء من الجانب الاقتصادي أو الجانب الاجتماعي، ولكن بالتأكيد سيكون النظام الجديد بكفاءة عالية وجودة رائعة وتخدم في النهاية المستهلك بكل تأكيد.

وقال مؤكدًا حصول مقدم الخدمة على عائد مناسب له سواء إذا كان ذلك من خلال صندوق الموازنة أو التعريفة في حالة كانت الاستثمارات التي تم إنفاقها أعلى من إمكانية تحصيل هذه المبالغ من خلال تعريفة الكهرباء.

وأوضح كذلك تأكيد وزير الطاقة في العديد من البيانات الإعلامية بأنه بحلول عام 2030 سيتم استهداف حوالي 45٪ حتى 50٪ من مزيج الطاقة، مع مراعاة كافة الاحتياطات المطلوبة لتحقيق ذلك.