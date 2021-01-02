كيف يمكن استقدام عمالة من الفلبين وما هي الشروط المطلوبة؟

كيفية استقدام عمالة من الفلبين والشروط المطلوبة، العمالة الفلبينية سواء للمنزل أو العمل فهي الأكثر طلبًا في المملكة العربية السعودية نتيجة للجودة العالية والدقة في العمل المعروف بها جميع العمال من الفلبين، لذلك هناك مكاتب بالمملكة السعودية مختصة باحتياجات العمالة الفلبينية وخاصة بهم وتتواجد بمنطقة جدة والرياض والدمام، وهذه هي بعض معلومات استقدام العمالة الفلبينية للمنزل.

أسعار الحصول على عمالة فلبينية 2021

أطلقت المملكة السعودية تخفيض بقيمة 50٪ على أجور العمال الفلبين نتيجة لخدمة “معروف” وبذلك أصبحت قيمة أجور العمالة الفلبينية 8850 ريال سعودي، ولكن وفقًا لموقع مساند وهو الخاص بالتأشيرات والخدمات للعمالة الفلبينية فإن الأسعار ما بين 14500 ريال سعودي حتى 19000 ريال سعودي.

وكذلك لم تقم وزارة العمل السعودية بتحديد أسعار للعمال من الفلبين كما قامت بتحديد أسعار للعمال من البنغال وأوغندا والذي يصل قيمة الراتب لهم 7500 ريال سعودي.

استقدام عمالة من الفلبين

يمكن الحصول على العمالة الفلبينية المنزلية بشكل إلكتروني كالتالي:

التوجه للبوابة الإلكترونية “راحة”. تسجيل الدخول في بوابة راحة وتحديد نوع التأشيرة. تحديد الدولة المراد تجنيد عمالة منها وتحديد نوع التوظيف. اختيار عدد 3 مكاتب لإرسال الطلب إليها. التأكد من قراءة الشروط الموضوعة من الموقع والقبول بها. في حالة تم اختيار أحد العروض الموجودة يجب أن يتم تحديد المبلغ المراد دفعه والخصائص الشخصية المطلوبة.

شروط استقدام العمالة من الفلبين

تم بالاتفاق بين المملكة السعودية وبين الفلبين وضع نموذج جديد كعقد عمل تنص شروطه على:

حصول الفرد على إجازة يوم واحد بالأسبوع.

راتب العامل الفلبيني يجب أن يكون 1500 ريال سعودي.

الاحتفاظ بالوثائق الشخصية الخاصة به في حالة رغبته في ذلك.

فتح حساب شخصي للعامل ليتمكن من إيداع راتبه الشهري به.

بعد مرور عامين من عمل الفرد يسمح له بأخذ إجازة شهرية.

حصوله على هاتف محمول ليستطيع التحدث مع أسرته ومن يشاء.

مدة عمل العامل لا يجب أن تزيد عن 8 ساعات متتالية.

إذا نشأت مشكلة ما بين العامل والعميل ترفع تلك المشكلة إلى السلطات السعودية.

الحفاظ على سرية معلومات العميل وعدم الإفشاء بها.