معرفة الدرجات من خلال منصة نور ومنصة مدرستي

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معرفة الدرجات من منصة نور ومنصة مدرستي، يمكن أن يتم معرفة الدرجات من خلال نظام نور الإلكتروني من خلال حساب ولي الأمر وحساب الطالب، حيث أن نظام نور يعد من أنظمة وزارة التعليم الهامة والتي من خلالها يمكن أن يتم الإطلاع على جميع التقييمات وجميع النتائج الخاصة بجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية المختلفة، كانت قد تم إتاحة جميع الخدمات لجميع أولياء الأمور ومن هذه الخدمات هي خدمة الاطلاع الكامل بدراسة الأبناء الطلبة في الفصل الدراسي.كيفية معرفة الدرجات من خلال نظام نور
أتاح نظام نور الإلكتروني إمكانية الإطلاع على الدرجات في نظام نور وذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات منها ما يلي:
- الدخول الى الموقع الإلكتروني الخاص بموقع نور التعليمي.
- تسجيل جميع البيانات الشخصية التي تخص الطالب مثل إسم المستخدم وكلمة المرور.
- اختيار الفصل الدراسي ومعرفة درجات الطلاب.
نظام نور الإلكتروني
- نظام نور التعليمي يعد من الأنظمة الإلكترونية التي يتم إتاحتها من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية،وخاصة ً بعد أن وصلت جائحة كورونا إلى بلاد المملكة العربية السعودية وتم فرض عملية الإغلاق الكلي لجميع الجامعات والمدارس وتم تحويل عملية التحويل عملية التدريس إلى الإنترنت بدلًا من النزول إلى المدارس والجامعات، لذلك قد تم إنشاء منصة نور لكي تكون حلقة الوصل بين الطالب والمعلم وولي الأمر.
يقوم نظام نور بتقديم العديد من الخدمات منها ما يلي:
- يتم عرض جميع النتائج الخاصة بالطلاب في نظام نور إلكترونيًا لجميع المراحل التعليمية.
- أمكن نظام نور ولي الأمر من المتابعة الدورية لسير جميع الأبناء في العملية التعليمية.
- منصة نور تكون بمثابة حلقة الوصل بين ولي الأمر والمعلم والطالب.
- يمكن أن يتم تسجيل طلاب الصف الأول إلكترونيًا من خلال نظام نور.
- يتم تسجيل طلاب الروضة في نظام نور إلكترونيًا.
- يمكن للطلاب دراسة جميع مناهجهم عبر منصة نور حيث أنه يتم رفع جميع المحتوى التعليمي الخاص بجميع الصفوف التعليمية.
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