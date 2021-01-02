"كورونا" يضرب بقوة في الولايات المتحدة.. وقفزة بالوفيات

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة مستوى 20 مليونا، الجمعة، مع سعي المسؤولين لتسريع حملة التطعيم وظهور سلالة أكثر انتشارا في ولايات كولورادو وكاليفورنيا وفلوريدا.
وشهدت الولايات المتحدة قفزة في عدد الوفيات اليومية بالفيروس منذ عطلة عيد الشكر، حيث توفي 78 ألفا في ديسمبر.
ولقي 345 ألفا إجمالا حتفهم بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ ظهور الفيروس أول مرة في الصين في أواخر عام 2019.
وحث السناتور ميت رومني الحكومة الأميركية، الجمعة، على إدراج الأطباء البيطريين والأطقم الطبية العسكرية في فرق حملة التحصين باللقاحات.
وزاد معدل انتشار العدوى في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من العام الماضي.
وأظهر تحليل لبيانات رويترز أن الأمر استغرق 200 يوم لتسجيل أول 5 ملايين إصابة بالفيروس، و93 يوما للارتفاع من 5ملايين إلى 10 ملايين حالة، و31 يوما للصعود من 10 ملايين إلى 15 مليون حالة عدوى، و25 يوما فقط للارتفاع من 15 مليونا إلى 20 مليون حالة.
وتسجل كاليفورنيا أكبر عدد للإصابات بإجمالي يصل إلى 2.28 حالة عدوى تليها تكساس (1.76 مليون) ثم فلوريدا بالمركز الثالث مسجلة 1.23 مليون إصابة.
ويصل المعدل اليومي للإصابات في الولايات المتحدة حاليا إلى 186 ألف حالة متراجعا عن ذروته المسجلة في منتصف ديسمبر بأكثر من 218 ألف حالة عدوى يوميا.
ويرقد حاليا أكثر من 125 ألف مريض بكوفيد-19 في المستشفيات بأنحاء أميركا.
ورغم موافقة السلطات الأميركية على لقاحين للوقاية من الفيروس، إلا أن التوزيع لا يسير بالوتيرة التي تستهدفها الحكومة.
وحصل نحو 2.8 مليون أميركي على اللقاح بحلول 31 ديسمبر وهو رقم أدنى كثيرا من هدف السلطات بتحصين 20 مليون فرد بحلول ذلك التاريخ.
وتهدف الحكومة الأميركية لمنح 100 مليون جرعة بحلول الأول من مارس.
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