حساب المواطن يستقبل طلبات الاعتراض للدفعة 24

قبول طلبات الاعتراض للدفعة 24 من حساب المواطن، يقوم برنامج حساب المواطن بتقديم الدعم للأسر ذات الدخل القليل أو المتوسط، وذلك بهدف المساعدة للتعامل مع غلاء الأسعار على العديد من السلع والخدمات، وذلك بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، حيث يعد برنامج حساب المواطن من أهم البرامج التمويلية التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتقديمها في المملكة، كما ان المملكة العربية السعودية تعتبر بشكلا عام من أهم الدول التي تساعد مواطنيها على العيش مع ارتفاع الأسعار لضبط الأمور الاقتصادية.

تقديم طلبات الاعتراض لدي حساب المواطن للدفعة 24

أعلن حساب المواطن عن بدء استقبال طلبات الاعتراض المقدمة من المواطن السعودي، حيث تكون هذه الطلبات المقدمة للاعتراض علي مبلغ الاستحقاق شهر نوفمبر الحالي للدفعة 24، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

إيداع الدفعة المالية 24 لحساب المواطن

قام حساب المواطن بإيداع الدفعة الـ 24 لشهر نوفمبر الجاري الموافق يوم 10 من الشهر الميلادي، حيث أنه تم التصريح بإيداع ما يقارب 2.6 مليار ريال سعودي من دفعة الـ 24 شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، ليصل عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع سعودي، وحيث تم إيداع التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة الـ23 السابقة 11.4 مليون ريال سعودي، ليصل إجمالي من تم إيداعه منذ انطلاق برنامج حساب المواطن حتى الآن ما يقارب 58.2 مليار ريال سعودي، منهم 405 ملايين ريال تعويضاً عن دفعات السابقة.

موعد إيداع الدفعة القادمة لحساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن فتح باب التسجيل لدفعة 26 لاستحقاق شهر يناير المقبل، من خلال البوابة الإلكترونية لرابط حساب المواطن، ومن المتوقع أن يتم الايداع للدفعة القادمة في اليوم العاشر من الشهر الميلادي القادم.

أعلن برنامج حساب المواطن عن إيضاح تحديث البيانات للأشخاص المحتاجين، وأوضح برنامج حساب المواطن عن خدمة المستفيدين التابعين من خلال تويتر وفي حالة تغيير البيانات يتم التوجيه إلى البوابة الإلكترونية عن طريق حسابك الخاص وتحديث البيانات لحساب المواطن ، جاء ذلك ردًا على استفسار مواطن حول الأشخاص الذين يلزمهم تحديث البيانات الخاصة بهم، وسوف يتم إيضاح الإجراءات المطلوبة لاستمرار الدعم حالة استبعاد المستفيد من التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

الهدف من برنامج حساب المواطن :

يهدف برنامج حساب المواطن إلى دعم أصحاب الدخول المحدودة لتحسين مستوى حالتهم المعيشية ليواكب منظومة التنمية المستدامة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، ولذلك تم إنشاء برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات، وذلك من خلال إعادة توجية مخصصات الدعم الحكومي تبعاََ لاحتياجات الفرد المستقل.

دعم حساب المواطن الدفعة الجديدة :

أوضح برنامج حساب المواطن عن إيداع الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية شهر يناير الجاري 2021م، ولذلك في الفترة الأخيرة زادت التساؤلات والاستفسارات عن موعد إيداع المبالغ في حسابهم، وهذا بعد قيامهم بأثبات أهليتهم، ولذلك تم الإعلان على أن يتم الإيداع في الحساب الخاص بالمستفيد من الدعم المادي يوم الأحد الموافق ١٠ يناير ٢٠٢١ م.