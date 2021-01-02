أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 2-1-2021 مقابل الريال السعودي

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 2-1-2020 بعض التغيرات مقابل الريال السعودي وذلك في كافة أسواق الصاغة بجميع المناطق داخل المملكة، وهذا يرجع إلى العديد من الأسباب والعوامل التي تتحكم في تحديد سعر الذهب بشكل يومي داخل المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها سعر صرف الريال أمام الدولار الأمريكي وكذلك حجم الإقبال الجماهيري على شراء المعدن الأصفر، ولذا فنحن في موقع “ثقفني” نقدم لكم تلك التغطية للحديث عن أخر تحديثات أسعار الذهب في السعودية مع بداية التعاملات صباح اليوم السبت الموافق الثاني من يناير 2021 وكذلك نتحدث سويًا عن أسباب التغير في سعر الذهب مقابل العملة المحلية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 2-1-2021

يؤكد العاملين في أسواق الذهب داخل المملكة العربية السعودية بأن العام الماضي قد شهد تراجع كبير في حجم الإقبال على شراء المعدن الأصفر داخل المملكة العربية السعودية وهذا يرجع إلى انتشار فيروس كورونا والذي أثر على الحالة الاقتصادية لملايين المواطنين ليس فقط داخل المملكة بل على مستوى العالم أجمع، وكذلك أثر على أسعار الذهب والفضة وباقي المعدن النفيسة.

وقد جاءت تفاصيل أسعار الذهب اليوم في السعودية السبت 2-1-2020 على هذا النحو التالي:

سعر الذهب من عيار 24 قد وصل إلى نحو 229 ريال سعودي أي ما يعادل قرابة الـ61 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب من عيار 21 قد سجل اليوم نحو 200 ريال سعودي وهو ما يعادل 53 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب من عيار 18 قد وصل صباح اليوم السبت إلى نحو 171 ريال سعودي أي نحو 45 دولار.

أسباب تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم

تقول التقارير الرسمية بأن أسعار الذهب داخل المملكة العربية السعودية د شهدت بعض التراجع خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدة بأن سبب هذا التراجع هو ثبات سعر صرف الريال السعودي مقابل كافة العملات الأجنبية وعلى رأسهم الدولار الأمريكي، وكذلك يرجع إلى الانخفاض الذي حدث لأسعار الذهب على المستوى العالمي وفي البورصات العالمية على مدار الأيام الأخيرة.

ويذكر بأن سعر الجنيه الذهب داخل السعودية مع بداية تعاملات اليوم السبت قد سجل نحو 1604 ريال سعودي أي ما يعادل نحو 427 دولار أمريكي.