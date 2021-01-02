البرازيل تعلن تسجيل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وتشير بيانات الوزارة إلى أن البلد الواقع فى أمريكا الجنوبية سجل سبعة ملايين و700.578 إصابة و195.411 وفاة فى المجمل منذ ظهور الوباء. وتعد البرازيل ثالث أكبر دولة انتشر فيها المرض فى العالم بعد الولايات المتحدة والهند.

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