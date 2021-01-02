أمريكا تتجاوز 20 مليون إصابة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - تجاوزت إصابات كورونا فى الولايات المتحدة الـ20 مليونا الجمعة، مع سعى المسؤولين لتسريع حملة التطعيم وظهور سلالة من الفيروس أكثر انتشارا فى ولايات كولورادو وكاليفورنيا وفلوريدا.





وشهدت الولايات المتحدة قفزة فى عدد الوفيات اليومية بالفيروس منذ عطلة عيد الشكر حيث توفى 78 ألفا فى ديسمبر. ولقى 345 ألفا إجمالا حتفهم بمرض كوفيد-19 فى الولايات المتحدة منذ ظهور الفيروس أواخر عام 2019.

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