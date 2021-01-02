السلطان العماني يصدر مراسيم جديدة

استقبل السُّلطان العماني هيثم بن طارق العام الميلادي الجاري بإصدار مرسومين سلطانيين ساميين خاصين باعتماد خطة التنمية الخماسية العاشرة والآخر خاص بالميزانية العامة البلاد.

ونص المرسوم رقم (2021/1) والخاص باعتماد خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021 – 2025 اعتماد خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021 – 2025 م بجانب تنفيذ خطة التنمية الخمسية العاشرة وفقا لإطارها المالي واعتماد التوجيهات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.

كما تضمن المرسوم السلطاني اعتماد المشاريع في الخطة وفقا للموجهات العامة لمشاريع الخطة! مشددا على وزارة الاقتصاد نشر تفاصيل الخطة في تقارير خاصة لهذا الغرض.

وطالب المرسوم السلطاني جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ خطة التنمية الخمسية العاشرة دون إخلال بأحكام القوانين والنظم المعمول بها.

كما تقوم وزارة الاقتصاد وفق المرسوم السلطاني بإصدار مجلد البرامج الاستراتيجية للخطة خلال الربع الأول من عام 2021 م، على أن يتم تحديد مشاريع العام الأول من الخطة بالتنسيق بين كل من وزارة الاقتصاد والجهات المعنية بجانب إجراء تقييم دوري للخطة على ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.

فيما نص المرسوم السلطاني رقم (2021/2) بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021، مشددا علي جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه.