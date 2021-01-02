الصين: 3.07 مليار دولار عائدات دور العرض السينمائية خلال 2020

تجاوزت عائدات شباك التذاكر في الصين 20 مليار يوان (حوالي 07ر3 مليار دولار) خلال عام 2020.

وذكرت الهيئة الوطنية للسينما في الصين –في بيان اليوم- أن إجمالي عائدات شباك التذاكر السنوية بلغ 42ر20 مليار يوان (حوالي 07ر3 مليار دولار)، بما فيها 7ر83% من الإنتاج المحلي.

وأسهمت صناعة السينما في الصين في جهود التعافي من تأثيرات وباء كوفيد-19، حيث باعت دور السينما في المناطق الحضرية 548 مليون تذكرة خلال عام 2020.