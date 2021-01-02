مسئول لبناني يكشف عن صدمة للمواطنين بسبب كورونا

توقع رئيس اللجنة الوطنية للأمراض السارية والجرثومية في لبنان عبد الرحمن البزري، اليوم السبت، ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان، خلال الأسبوع الأول ما بعد أعياد رأس السنة.

وقال المسئول اللبناني وفق ما نقلته فضائية "أو تي في": "من الخطأ الشعور بالأمان لمجرد خضوعنا لاختبار كورونا (PCR) وحصولنا على نتيجة سلبية، مشيرا الى ان إمكانية إصابتنا بكورونا كبيرة ولو بعد لحظات من القيام به، ومن الأفضل الابتعاد عن التجمعات".

وأضاف البزري: "وفي حال وجود أكثر من مصابين في العائلة الواحدة فباستطاعتهم قضاء السهرة معًا في البيت شرط عدم مخالطتهم باقي أفراد العائلة عن قرب".

وتابع: "سترتفع نسب الإصابات بكورونا بشكل كبير بدءًا من منتصف الأسبوع الأول بعد نهاية الأعياد".

واختتم حديثه: "أننا قد نصل إلى الذروة ويفوق عدد المصابين في اليوم الواحد الـ3000 شخص فتكون النسب صارخة. ولكن بعدها ستهدأ الأمور بفعل تراجع التخالط الاجتماعي وانتهاء المناسبات وعودة الكثيرين من المسافرين إلى بلدانهم".