كورونا خرج عن السيطرة.. لبنان: لجنة الصحة توصي بالإقفال العام

كشف رئيس لجنة الصحة النيابية اللبنانية، عاصم عراجي، عن اجتماع صحي طارئ للجنة الصحة النيابية عُقد عن بعد مساء أمس نظرا لخطورة الوضع الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد وخروجه عن السيطرة وقد أوصت اللجنة بالإقفال العام ابتداء من الأسبوع المقبل.

وعما إذا كانت لجنة الطوارئ الحكومية والمجلس الأعلى للدفاع سيأخذان بهذه التوصية، أشار "عراجي"، إلى أن لجنة الصحة تقوم بواجباتها وعلى الحكومة وباقي الفرقاء أن يقوموا هم بواجباتهم لأن الوضع في البلد بلغ أقصى درجات الخطورة نتيجة الاستهتار والإهمال، وذلك وفقا لما نقلته MTV.

كما طالب عراجي بتدابير أمنية مشددة أثناء الإقفال وتقديم مساعدات مالية للعائلات الفقيرة، سائلا: "هل من المعقول أن يذهب الدعم إلى التجار والمهربين في كل مرة ومن المسؤول عن ذلك؟".

وحذّر عراجي من 3 أشهر خطرة جدا على الناس إذا لم تترافق مع إجراءات تلزمهم بتطبيق الإجراءات الوقائية والا ستقع الكارثة.

وكانت مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال بترا خوري كشفت بأن لبنان مقبل على مرحلة صعبة في شهري يناير وفبراير بسبب النقص في عدد الأسرّة في العناية الفائقة، وفي ظل بداية العدّ العكسي بعد تجاوز أزمة كورونا كل الخطوط الحمر.