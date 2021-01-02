شاهد.. مشاجرة عنيفة بالكويت والداخلية تكشف تفاصيلها

كشفت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية تفاصيل المشاجرة التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بالأمس.

وذكرت الداخلية الكويتية في بيان لها صباح اليوم ان المشاجرة وقعت بين مجموعة اشخاص في مدينة صباح الاحمد البحرية حيث تمكنت الأجهزة الامنية من السيطرة على أطراف المشاجرة واحالتهم الى جهة الاختصاص.

وبينت ان احدى النقاط الامنية الموزعة في مدينة صباح الأحمد البحرية نجحت في السيطرة على مجموعة من الاشخاص قد وقعت بينهم مشاجرة دون وقوع اصابات تذكر حيث تم إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وشددت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني على ضرورة ضبط النفس و التحلي بالأخلاق الحميدة التي جبل عليها أهل الكويت وعدم الخروج على القانون.

ولفت البيان الي أن الأجهزة الأمنية الميدانية تقوم علي فرض الأمن والأمن في ربوع الدولة والسيطرة على الخارجين عن القانون واتخاذ كافة الاجراءات الرادعة بحقهم.

وكانت صحيفة الرأي الكويتية عن وقوع مشاجرة عنيفة في تدور رحاها حاليا بين مجموعة شباب في الخيران، حيث تعالت صرخات العائلات وسيطر على أفرادها الهلع.

وجارٍ وصول رجال الامن بعد الاستنجاد بعمليات وزارة الداخلية وفق ماذكرت الصحيفة الكويتية.

وكان وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي قد قام ،الامس الجمعة، بجولة أمنية في المارينا مول بمنطقة السالمية.

رافق الوزير خلال الزيارة وكيل الأمن العام اللواء فراج الزعبي مدير أمن حولي اللواء عبدالله العلي ومجموعة من الضباط.

كما قام الوزير بجولة في منطقة مقاهي البدع وسوق المباركة وعدد من الاسواق والمولات للوقوف على الاستعدادات الامنية ومواكبة تواجد العائلات خلال اجازة رأس السنة في تلك المواقع.