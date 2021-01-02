نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بكورونا في فرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم السبت، 19348 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، بعد 19927 حالة الخميس.

وووفقًا لوزارة الصحة الفرنسية، يقل العدد المسجل اليوم عن أعلى عدد في أكثر من شهر والمسجل الأربعاء الماضي، والذي بلغ 26457 إصابة، لكنه أعلى بكثير من المستهدف من الحكومة وهو الانخفاض لنحو 5 آلاف حالة وما دون يوميا.

وأعلنت الصحة الفرنسية أن إجمالي الإصابات في البلاد وصل حتى الآن إلى مليونين و639 ألفا و773 حالة، في خامس أعلى حصيلة بالعالم.

كما أعلنت ارتفاع عدد وفيات "كوفيد-19" بواقع 133 حالة إضافية، ليصل إجمالي الضحايا إلى 64765.

وفي وقت سابق، قالت الحكومة، إن "السلطات ستوسع فترة حظر التجول في 15 منطقة في شمال شرق وجنوب شرق البلاد اعتبارا من السبت لمكافحة انتشار الفيروس ليبدأ في الساعة السادسة مساء بدلا من الثامنة".