ترددات القنوات التعليمية الجديدة 2021 عبر النايل سات

قامت العديد من القنوات بتحديث تردداتها مع دخول العام الجديد 2021، لتحسين الجودة للمتابع في الصوت والصورة، وقد أوضحت الأيام الماضية أهمية التعلم عن بُعد خاصةً بعد التعليمات التي صدرت من وزير التربية والتعليم بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذا نقدم لكم ترددات القنوات التعليمية الجديد لعام 2020 عبر قمر نايل سات، حتى يتمكن الطالب والطالبة المصري من متابعة الشروحات الخاصة بالدروس أولاً بأول، حيث أنه من أهم القنوات قناة مدرستنا 1 ومدرستنا 2، والتي تهتم الأول بالتعلم من الثالث الإبتدائي حتى الثاني الإعدادي، وتهتم الثانية بالمرحة الثانوية، وقنوات النيل النصرية التعليمية.

ترددات القنوات التعليمية 2021

أبرز السيد الوزير الدكتور طارق شوقي، أهمية الالتزام بمتابعة الشروحات التي يقدمها نخبة من المعلمين والمعلمات عبر ترددات القنوات التعليمية الجديد 2021، عبر قمر النايل سات، ومن أهم القنوات هي كالتالي:

قناة مدرستنا “1”، التردد “12303”، الإستقطاب “أفقي”، معامل تصحيح الخطأ “5/6″، معدل الترميز “27500”.

قناة مدرستنا “2”، التردد “12206”، الإستقطاب “رأسي”، معامل تصحيح الخطأ “5/6″، معدل الترميز “27500”.

قناة النيل التعليمية، التردد “11747”، الإستقطاب “رأسي”، معامل التصحيح “5/6″، معدل الترميز “27500”.

وتقوم كل قناة من القنوات الموضحة أعلاه، بتقديم المختوى العلمي لطلبة وطالبات المراحل التعليمية الإبتدائية والإعدادية والثانوية، بشكل سلس وبسيط، حتى يستطيع كل طالب، تعويض حضوره في المدارس، بأن يكون ملم بالمادة من المنزل، وذلك للحد من انتشار الوباء المستجد، وذلك بإدخال ترددات القنوات التعليمية الجديد لعام 2021 عبر جهاز الاستقبال الخاص بك والبحث عن القناة.

وتقوم في تلك الآونة إدارة كل قناة بحث متابعيها على تحديث رموز تردداتها، وذلك ما يحدث في بداية كل عام ميلادي، لإضافة التحديثات في القناة، والجدير ذكره أنه هناك العديد من المنصات الإلكترونية التي تمكن للطالب متابعتها لزيادة التحصيل الدراسي، مثل منصة المكتبة الرقمية وحصص مصر وغيرها من المواقع التعليمية التي نوهت عنها وزارة التربية والتعليم.