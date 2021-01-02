تردد قناة عين التعليمية الجديد 2021 عبر نايل سات وعرب سات لمتابعة الدروس والمناهج

أنطلق تردد قناة عين التعليمية الجديد 20201 عبر نايل سات وعرب سات خلال الفترة الماضية وذلك من أجل تقديم كافة الدروس والمناهج التعليمية للطلاب والطالبات في كافة المراحل والفصول الدراسية بالمملكة العربية السعودية، وهاذ في ظل حرص وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية على تطوير المنظومة التعليمية وإدماج المنصات التعليمية كواحدة من العوامل المساعدة على تطوير جودة التعليم داخل المملكة.تردد قناة عين التعليمية الجديد 2021
يمكن للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في مختلف مدن المملكة الآن استقبال أقوى إشارة وتردد لقناة عين التعليمية 2021 عبر نايل سات وعرب سات وذلك من خلال ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات الجديدة لقنوات عين على الأقمار الصناعية المختلفة ومن ثم الاستمتاع بمشاهدة باقة كبيرة من أحدث البرامج والدروس التعليمية المقدمة لكافة الطلاب في المراحل المختلفة بدءًا من المرحلة الابتدائية ثم المتوسطة وكذلك المرحلة الثانوية بجميع فروعها.
وقد جاءت طريقة استقبل تردد قناة عين التعليمية عبر نايل سات وعرب سات على هذا النحو التالي:
- التردد:11564
- القمر الصناعي: نايل سات
- معامل تصحيح الخطأ: 5\6
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي.
تمكنت قناة عين التعليمية من السيطرة على أعلى معدلات ونسب المشاهدة للقنوات التعليمية الفضائية داخل المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل المحتوى المتميز الذي تقدمه القناة لكل مشاهديها من الطلاب والطالبات في السعودية خلال هذه الفترة.
والجدير بالذكر بأن قناة عين التعليمية تملك تردد جديد لها عبر القمر الصناعي عرب سات، يمكن استقباله من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها عبر الإحداثيات التالية:
- التردد:12437
- القمر الصناعي: عرب سات
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- اسم القناة: قناة عين التعليمية.
وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال من موقع “ثقفني” والذي تطرقنا فيه للحديث عن خطوات ضبط تردد قناة عين التعليمية الجديد 2021 عبر نايل سات وعرب سات وكذلك تحدثنا عن أهم البرامج والمحتويات المتميزة التي تقدمها قنوات عين التعليمية للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية.
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