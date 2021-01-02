تحديث تردد قناة مدرستنا الجديد 2021 عبر نايل سات وعرب سات

يعد تردد قناة مدرستنا الجديد 20201 عبر نايل سات وعرب سات من بين أكثر الترددات المطلوبة في الوقت الحالي من جانب الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في جميع المراحل التعليمية وهذا بعد قرار وزير التعليم في مصر بشأن وقف الحضور في المدارس واستكمال العام الدراسي عبر المنصات الإلكترونية المختلفة بما في ذلك قناة مدرستنا التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

تردد قناة مدرستنا الجديد 2021 عبر نايل سات

أطلقت وزارة التربية والتعليم تردد قناة مدرستنا على نايل سات وعرب سات خلال العام الدراسي الجديد من أجل أن تكون القناة واحدة من قنوات منظومة التعلم عن بعد التي بدأت تدخل حيز اهتمام وزارة التعليم بشكل قوي خلال السنوات الأخيرة وهذا ضمن خطة شاملة لتطوير التعليم المصري بدءًا من المرحلة الابتدائية وحتى مرحلة الثانوية العامة.

وقد جاءت طريقة استقبال تردد قناة مدرستنا 2021 عبر نايل سات وعرب سات على هذا النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500

اسم القناة: قناة مدرستنا التعليمية 1.

الاستقطاب: عمودي.

حدث تردد قناة مدرستنا 2021 جميع الأقمار

تحرص وزارة التعليم في مصر على توفير أحدث الترددات الممكنة لقناة مدرستنا 2021 وذلك لجعل الطلاب وأولياء أمورهم قادرين على ضبط تردد القناة ومن ثم متابعة كل الدروس والحصص الدراسية التي تعرض عبر شاشات القناة بشكل مستمر وعلى مدار اليوم وبدو تقطيع أو فواصل إعلانية.

وقد جاءت خطوات تحديث تردد قناة مدرستنا الجديد 2021 عبر نايل سات على هذا النحو التالي: