عاجل.. وفاة الكاتب وحيد حامد

انتشرت أخبار منذ دقائق قليلة عن وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد وبالفعل توفي منذ قليل الكاتب الذي يعد من الكتاب الكبار في مصر وهو كاتب سيناريو اشتهر بتقديمه الكثير من الأعمال الاجتماعية وقضايا تناقش أمور المجتمع المصري ولدية أعمال متعددة ومميزة للغاية وتوفي الكاتب بعد خبر نقلة إلى العناية المركزة منذ ساعات عن عمر يناهز 77 سنة.

وفاة الكاتب وحيد حامد

كانت الكاتب الكبير وحيد حامد يعاني من أزمة صحية خلال الأيام الماضية وتدهورت حالته بشكل كبير مما أدى إلى نقلة إلى مستشفى لمتابعة حالته التي تسوء بشكل مستمر وفي الأمس نقل الكاتب إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية وفي الدقائق القليلة الماضية أعلنت مصادر موثقة أن الكاتب المصري الكبير وحيد حامد في ذمة الله وكان يعاني الكاتب من أزمة قلبية وأيضا كان يعاني من متاعب مستمرة في الرئة وهو ما تسبب في دخوله العناية المركزة أمس.

الكاتب وحيد حامد يمتلك تاريخ كبير في السينما المصرية فهو قدم ما يزيد عن 40 فيلم وحوالي 30 مسلسل وحصل على الكثير من الجوائز والتكريمات المختلفة ويعد هو مثال مشرف وقدوة كبيرة للكثير من الفنانين المتواجدين على الساحة حاليا.