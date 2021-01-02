صيام إجباري.. الطعام والشراب ممنوعان على متن هذه الطائرات

في ظل المساعي الهادفة للحفاظ على سلامة المسافرين، قررت تايلاند منع الأكل أو الشرب على متن رحلات الطيران الداخلية في عموم البلاد.

وبحسب هيئة الطيران المدني التايلاندية، فإن الخطوة الجديدة تهدف إلى إبقاء الأقنعة على أوجه الركاب طوال أوقات الرحلة، لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد بينهم.

وقالت الهيئة في رسالة: "في حالة الطوارئ، طاقم الطائرة يمكن أن يقرر استثناء هذه القواعد طبقا للموقف. إذا لزم الأمر يجوز توفير مياه الشرب لراكب مع مراعاة إبقائه في منطقة معزولة بعيدا عن الركاب الآخرين قدر الإمكان".

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسافرين فقط إحضار صحف ومجلات خاصة بهم، ويجب عليهم أخذها معهم عند مغادرة الطائرة، حسبما أعلنت الوكالة.

وفي المقابل، لن توفر الطائرات في الرحلات الداخلية أي مطبوعات للقراءة، بخلاف تلك التي تحتوي على إجراءات السلامة.

وقال المدير العام لهيئة الطيران المدني في تايلاند تشولا سوكمانوب، لشبكة "سي إن إن" الأميركية: "وقت التنظيف بعد كل توقف للرحلات المحلية قصير للغاية. أعتقد أنه من غير المرجح أن يتمكن المشغلون من تنظيف هذه العناصر".

وأضاف "لذلك فإن وجود مطبوعات غير ضرورية على متن الطائرة من شأنه أن يزيد مخاطر التعرض للفيروس".

ويمكن أن تستغرق أطول الرحلات الداخلية في تايلاند ما يصل إلى ساعتين، من مدينة شيانغ ماي في الشمال إلى جزيرة فوكيت ومنتجع كرابي الجنوبي.

وتعد تايلاند من بين أقل بلدان العالم تضررا من أزمة كورونا، حيث سجلت عددا إجماليا بلغ 7379 إصابة و64 وفاة، وذلك منذ ظهور الوباء في يناير من العام الماضي حتى السبت.