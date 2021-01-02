بولتون يهاجم ترامب.. ويكشف آخر أهدافه

اتهم مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون، السبت، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بالسعي إلى "تمزيق الحزب الجمهوري"، مع اتساع رقعة الخلاف بين ترامب وبعض قيادات حزبه.

وكتب بولتون عبر "تويتر": "يبدو أن آخر أهداف ترامب هو تمزيق حزبه، إنه يوقد بنفسه نار جنازته السياسية من خلال مهاجمته الجمهوريين الذين تجرؤوا على رفض الخضوع له".

ويأتي موقف بولتون بعد أن هاجم ترامب في تغريدة سابقة له، الجمعة، قال فيها: "الجمهوري رقم 2 في مجلس الشيوخ السناتور جون ثون، وهو واحدة من كبار الجمهوريين الذين تحدثوا لصالح قبول نتائج تصويت المجمع الانتخابي وفوز الرئيس المنتخب جو بايدن"، مما أثار حفيظة ترامب.

وفي صفعة قوية للرئيس المنتهية ولايته، أبطل الجمهوريون في مجلس الشيوخ، الجمعة، حق ترامب في النقض (الفيتو)، للمرة الأولى خلال ولايته، ليقروا مشروع قانون موازنة الدفاع برغم اعتراضاته الشديدة عليه قبل 20 يوما من تركه المنصب.

وانتقد ترامب قيادة الحزب الجمهوري على "تويتر"، وقال إنها "مثيرة للشفقة".

لكن يبدو أن ترامب يركز أكثر على معركته التالية لإلغاء نتائج الانتخابات، خلال جلسة الأسبوع المقبل لفرز أصوات المجمع الانتخابي.