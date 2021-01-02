نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش اليمني يحقق تقدمًا في جبهة مأرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت مصادر، أن الجيش اليمني ورجال المقاومة الشعبية، حققوا تقدمًا ميدانًا في جبهة جبل مراد جنوبي محافظة مأرب.

ووفقًا لقائد القطاع الغربي في جبهة جبل مراد العقيد أحمد عبدربه مجيديع، حقق الجيش الوطني ورجال المقاومة في القطاع الغربي من جبهة جبل مراد، تقدمًا ميدانيًا، واستعادوا مواقع استراتيجية من قبضة الميليشيا الحوثية".

وذكر موقع "سبتمبر نت" مساء أمس الجمعة، أن المعركة البطولية التي خاضها الجيش اليمني أسفرت عن سقوط عدد من عناصر الميليشيا الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى استعادة أسلحة متنوعة، كانت بحوزة الميليشيا المدعومة من إيران.