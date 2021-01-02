الجيش اليمنى يتقدم ويستعيد مواقعه من الحوثى فى مأرب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقله موقع "سبتمبر. نت"، قال قائد القطاع الغربى فى جبهة جبل مراد، العقيد أحمد عبدربه مجيديع، إن "عناصر الجيش الوطنى ورجال المقاومة فى القطاع الغربى من جبهة جبل مراد، حققوا تقدمًا ميدانيًا، واستعادوا مواقع استراتيجية من قبضة الميليشيا الحوثية".

وأكد مجيديع على أن المعركة البطولية التى خاضها الجيش اليمنى أسفرت عن سقوط عدد من عناصر الميليشيا الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى استعادة أسلحة متنوعة، كانت بحوزة الميليشيا المدعومة من إيران.