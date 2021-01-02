جدة - نرمين السيد - ووفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، سجلت الولايات المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 160.308 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 2.271 وفاة جراء الإصابة بالوباء.
وبحسب البيانات، لم تعد نيويورك هى الولاية الأكثر تسجيلاً للإصابات بكورونا فى الولايات المتحدة، إلا أنها مازالت الأكثر تسجيلا للوفيات بإجمالى 37.286 وفاة، تليها تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا ونيوجيرسى.
فيما تأتى كاليفورنيا فى صدارة الإصابات بفيروس كورونا بين الولايات الأمريكية، حيث سجلت مليونين و317 ألفاً و69 حالة، تليها تكساس وفلوريدا ونيويورك ثم إلينوى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تتخطى 347 ألف وفاة بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.