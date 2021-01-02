أمريكا تتخطى 347 ألف وفاة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، سجلت الولايات المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 160.308 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 2.271 وفاة جراء الإصابة بالوباء.

وبحسب البيانات، لم تعد نيويورك هى الولاية الأكثر تسجيلاً للإصابات بكورونا فى الولايات المتحدة، إلا أنها مازالت الأكثر تسجيلا للوفيات بإجمالى 37.286 وفاة، تليها تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا ونيوجيرسى.

فيما تأتى كاليفورنيا فى صدارة الإصابات بفيروس كورونا بين الولايات الأمريكية، حيث سجلت مليونين و317 ألفاً و69 حالة، تليها تكساس وفلوريدا ونيويورك ثم إلينوى.