ألمانيا تسجل 336 وفاة و12.6 ألف إصابة يومية بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت البيانات الصادرة عن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية فى ألمانيا، اليوم السبت، تسجيل 12.690 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 336 وفاة جراء الإصابة بالوباء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وبحسب وكالة "رويترز"، ارتفعت بذلك حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى ألمانيا إلى مليون و755 ألفًا و351 إصابة مؤكدة بالفيروس، كما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الجائحة إلى 33 ألفًا و960 وفاة.

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