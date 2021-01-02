جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، ارتفعت بذلك حصيلة الإصابات فى المكسيك إلى مليون و437 ألفا و185 إصابة مؤكدة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالوباء إلى 126 ألفًا و507 حالة، وسط توقعات بأن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من الرقم المعلن، بحسب الوزارة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المكسيك تسجل 700 وفاة وأكثر من 11 ألف إصابة يومية بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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