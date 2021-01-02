سيناتور جمهورى ينتقد فشل إدارة ترامب فى ترتيبات طرح لقاح كورونا

وفى بيان نشرته وكالة "بلومبرج" الإخبارية، أمس الجمعة، قال رومنى إن "خطط التطعيم الشاملة لم يتم تطويرها على المستوى الاتحادى أو يتم إرسالها للولايات كنماذج، وهو أمر غير مفهوم وغير مبرر".
وكان برنامج التطعيم الأمريكى "أوبيريشن وارب سبيد" قام بتوزيع ملايين الجرعات على الولايات الأمريكية، إلا أنه فشل فى تلبية التوقعات الخاصة بمدى سرعة تطعيم الأشخاص.
بحسب "بلومبرج"، تم إعطاء نحو 3.2 مليون جرعة من اللقاح، وهو أقل كثيرًا عن هدف إدارة ترامب، والذى أعلن خططًا لتوزيع 20 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية 2020.
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