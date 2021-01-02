رغم تراجع الحوادث والرحلات.. ارتفاع عدد قتلى الطيران فى 2020

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت شركة "تو سيفينتى" لاستشارات الطيران، إنها سجلت 40 حادثة مرتبطة بطائرات ركاب تجارية كبيرة فى 2020، من بينها 5 حوادث مميتة، مما أسفر عن وقوع 299 قتيلاً.

كما أشارت الشركة إلى وقوع 86 حادثة فى 2019، منها 8 رحلات منها فتاكة، أودت بحياة 257 شخصًا.

وأوضحت الشركة أن الطائرات التجارية الكبيرة سجلت 0.27 حادثة فتاكة لكل مليون رحلة خلال العام الماضى، أو حادثة فتاكة واحدة لكل 3.7 مليون رحلة، ارتفاعًا من 0.18 رحلة مميتة لكل مليون رحلة طيران فى 2019.

وبحسب تقرير الشركة، جاء التراجع فى عدد حوادث التحطم وسط تراجع حاد فى عدد الرحلات، نتيجة جائحة فيروس كورونا، إذ يؤكد موقع "فلايت رادار24" أن عدد الرحلات التجارية التى تتبعها فى أنحاء العالم خلال العام الماضى تراجع بنسبة 42% إلى 24.4 مليون.

ويوضح تقرير "تو سيفنتى" أن أكثر من نصف الوفيات الإجمالية المسجلة كان على متن الطائرة الأوكرانية التى أسقطت فى المجال الجوى الإيرانى فى يناير، وعددهم 176 شخصًا.

فيما جاء ثانى أكبر الحوادث فتكًا فى مايو، عندما تحطمت طائرة باكستانية، ما أسفر عن مقتل 98 شخصًا.

وأشار إلى أن وفيات حوادث الطيران انخفضت بشكل كبير على مدى العقدين الماضيين، وقالت شبكة سلامة الطيران "إيه.إس.إن"، إنها سجلت 1015 وفاة فى حوادث طائرات تجارية بجميع أنحاء العالم عام 2005.

كما قالت الشبكة إنها سجلت 14 حادثة مميتة فى المتوسط لطائرات ركاب وشحن خلال الخمس سنوات الماضية، ما أسفر عن 345 وفاة سنويًا. بينما كان العام 2017 هو أكثر الأعوام أمانًا فى حركة الطيران بجميع أنحاء العالم، إذ أنه لم يشهد سوى حادثى تحطم طائرتين صغيرتين أسفرا عن 13 وفاة، ولم يشهد أى حوادث مميتة فى قطاع الطائرات الكبيرة.