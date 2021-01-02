أفادت مصادر شرطية أمريكية،بأنه عُثر على جثة دبلوماسية تعمل بالأمم المتحدة متوفاة في شقتها في حي مانهاتن بمدينة (نيويورك) ليلة رأس السنة.
وقالت المصادر - وفقا لصحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية في نسختها الإلكترونية،اليوم السبت - إن المتوفاة تبلغ من العمر 38 عاما وعُثر عليها ملقاة على وجهها فيما يلتف حزام حول رقبتها.. موضحة أنه عثر أيضا على أدوية مضادة للاكتئاب تُصرف بوصفة طبية وزجاجتين من دواء مساعد على النوم إحداهما فارغة والأخرى شبه فارغة، ولم تعثر الشرطة على أية علامات على وقوع جريمة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصادر أمريكية: العثور على جثة دبلوماسية تعمل بالأمم المتحدة في نيويورك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.