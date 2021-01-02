عزل بلدتين في جبل لبنان بسبب كورونا

أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي قرارين قضيا بعزل بلدتي زرعون - قضاء المتن وحمانا قضاء بعبدا واقفالهم بشكل كامل لمدة أسبوع وفق ما ذكر موقع لبنان ديبت.

وكانت الصحة اللبنانية أعلنت بالأمس عن تسجيل 2385 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلي 183888.

وسجلت الوزارة اللبنانية وفق التقرير الصادر عنها، 11 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد الي 1479 حالة.

كما ارتفعت حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان الي 127959 شفاء تام