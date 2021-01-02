ارتكبت جرائم إنسانية بحق أبنائنا.. تصريحات نارية من الخارجية السورية ضد أمريكا

أفادت وكالة الأنباء السورية نقلا عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السوريين بأنه ليس غريبًا ما تضمنه البيان المنشور على صفحة السفارة الأمريكية الفارغة في دمشق من أكاذيب، وذلك ردًا على دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة "إلينا لوهان"؛ لرفع العقوبات عن سورية، واعتبارها السبب في الظروف القاسية التي يعيشها السوريون.

وأكدت الوكالة أن المصدر قال "هذا السلوك يؤكد إصرار الولايات المتحدة على نهج الهـيمنة والغطرسة وسيطرة القطب الواحد وعدم الاستماع إلا للأصوات التي تناسب قراراتها الرعناء في المنطقة".

وأضاف المصدر "آن الأوان للإدارة الأمريكية أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة السوريين الناجمة عن دعمها للإرهاب وفرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تخالف القوانين الدولية وشرائعها وتحرم السوريين من توفير متطلبات العيش والحياة الكريمة".

وتابع المصدر أن نتائج السياسات الأمريكية هذه ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، ودعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة يجب أن تشكل البداية لمحاسبة الإدارة الأمريكية على جرائمها بحق السوريين أمام القضاء الدولي المختص.