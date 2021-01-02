توصية بإغلاق عام 3 أسابيع.. اجتماع لبناني عاجل بشأن كورونا

أعلنت وسائل إعلام لبنانية أن لجنة متابعة التدابير الوقائية لفيروس كورونا ستعقد ‏اجتماعا عاجلا، ومن المنتظر أن يخلص إلى توصية بالاقفال العام لـ ٣ أسابيع.

فيما أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي قرارين قضيا بعزل بلدتي زرعون - قضاء المتن وحمانا قضاء بعبدا وأقفالهم بشكل كامل لمدة أسبوع وفق ماذكر موقع لبنان ديبت.

وكانت الصحة اللبنانية أعلنت أمس عن تسجيل 2385 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 183888.

وسجلت الوزارة اللبنانية وفق التقرير الصادر عنها، 11 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد الي 1479 حالة.

كما ارتفعت حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان إلى 127959 شفاء تام.