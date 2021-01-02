الأردن يسجل 3 إصابات جديدة بالسلالة المتحورة لكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 3 إصابات جديدة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لتكون الأردن سجلت 5 إصابات بالسلالة الجديدة.

وقال وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، من قبل، إنه تم اكتشاف حالتين لمصابين بفيروس كورونا المتحور قادمين من بريطانيا.

وأوضح أن الحالتين وصلتا إلى الأردن السبت 19 ديسمبر 2020، وأجري لهما فحص الترتيب الوراثي الذي كشف أنهما مصابان بالفيروس المتحور وفق ما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وكشفت دراسة أعادت تحليل مليوني اختبار لفيروس كورونا في الولايات المتحدة أن سلالة جديدة لفيروس كورونا تحمل خصائص شديدة الشبه بالسلالة التي ظهرت في بريطانيا مؤخرًا كانت موجودة في الولايات المتحدة منذ شهر أكتوبر الماضي.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن علماء أمريكيين يجرون دراسة للتسلسل الجيني لسلالة فيروس كورونا الجديدة في الولايات المتحدة لمعرفة ما إذا كانت هي نفسها السلالة التي ظهرت في بريطانيا وتُعرف باسم B117.

وأضافت الصحيفة أن نتائج الدراسة ستظهر على الأرجح خلال أيام، لكن الاكتشاف نفسه أثار تساؤلات حول المنشأ الحقيقي لسلالة فيروس كورونا الجديدة، مع ظهور احتمالات بكونها نشأت في الولايات المتحدة لا بريطانيا.

وكانت حالات إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا قد ظهرت في 17 دولة على الأقل، بينها كوريا الجنوبية وإسبانيا وأستراليا وكندا.

وكانت بريطانيا قد كشفت عن وجود السلالة الجديدة لفيروس كورونا في 14 ديسمبر، بعدما أبلغت معامل طبية بريطانية عن ظهور حالات إصابة متزايدة بسلالة من فيروس كورونا مختلفة في تركيبها الجيني عن السلالة الأصلية.