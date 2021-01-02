ولى العهد السعودي يوجه بارتداء الزي الوطني فى كأس السعودية

وجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بأن يكون الزي الوطني، هو الزي الرسمي في منطقة المضمار الداخلي خلال سباقات «كأس السعودية» العالمي التي تقام بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية.

أعلن ذلك، وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عبر حسابه في «تويتر»، مؤكدا أن ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية، سيكون شاهدًا على اعتزازنا بهويتنا الوطنية وثقافتنا وتقاليدنا.

وقال بدر بن عبد الله بن فرحان أن :"سيكون ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية، خلال سباقات "كأس السعودية" العالمي، شاهدًا على اعتزازنا بهويتنا الوطنية وثقافتنا وتقاليدنا، بعد توجيه سمو ولي العهد بأن يكون الزي الوطني، هو الزي الرسمي في منطقة المضمار الداخلي".

وفي سبتمبر الماضي، أعلن الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس نادي سباقات الخيل، إطلاق النسخة الثانية لكأس السعودية 2021 يومي 19 و20 فبراير المقبل.