الجيش الإسرائيلي يتأهب لمواجهة ضربة إيرانية تنفذها جماعات عراقية ويمنية

ذكرت وسائل الإعلام العبرية اليوم السبت أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب والاستعداد تحسبا لوقوع هجمات إيرانية على تل أبيب تنفذها جماعات عراقية ويمنية.
ويتأهب الجيش الإسرائيلي لاحتمال تصعيد إيراني قبل يوم من الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قاسم سليماني، وتشير التقديرات إلى أن طهران ستحاول توجيه ضربة لإسرائيل من إحدى دول الدائرة الثانية مثل العراق أو اليمن.
وأجرى الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي مناورات حربية وتقييم للأوضاع ومناقشات حول احتمال أن تستخدم إيران نفس البلدان بأسلحة مختلفة مثل صواريخ وطائرات بدون طيار ووسائل أخرى يتم تشغيلها عن بعد.
ويعتقد جيش الاحتلال أن الإيرانيين يستعدون لمثل هذه العملية في الوقت الحالي، وأن الميليشيات الموالية لإيران في العراق أو الحوثيين في اليمن قد ينفذون عمليات ضد إسرائيل انطلاقا من أراضي اليمن والعراق. وتستعد اسرائيل لمثل هذا الاحتمال بل وتعد لإحباطه.
في غضون ذلك، أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تعتزم تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪. وقد صرح بذلك الجمعة، المندوب الروسي لدى الوكالة.
من ناحية أخرى، أفادت الأنباء بأن مسؤولًا أمريكيًا رفيعًا قال إن واشنطن ترى مؤشرات على أن إيران ربما تخطط لشن هجوم على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.
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