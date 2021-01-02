الصين تفجر مفاجأة حول السلالة الجديدة لفيروس كورونا

طالب مسئول صيني، من الجميع عدم الفزع والخوف بشأن التحور الجديد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19، والذي وصل إلى العديد من دول العالم.
وقال المسؤول في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية، شو وينبو، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز: "ليس هناك ما يدعو للذعر من هذه السلالات المتحورة".
وأضاف: "لا دليل على أن سلالات فيروس كورونا الجديدة ستؤثر على مفعول اللقاح الذي أجازته الصين أمس الخميس للاستخدام العام".
وتابع: "السلالة المتحورة، بالمقارنة بالسلالات المتحورة السابقة.. لا تحمل أي تغيير واضح حتى الآن في قدرتها على التسبب في المرض".
من ناحية أخرى، أظهرت دراسة بريطانية جديدة، معلومات خطيرة عن السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، باعتبارها الأكثر عدوى من غيرها.
وقالت الدراسة التي قام باحثون بريطانيون إن الشيء الجديد في هذه السلالة الجديدة أنها أكثر انتقالا وانتشارا بنسبة 50% من غيرها.
وذكرت الدراسة، التي اعتمدت على عينات فحص تم أخذها من 86 ألف بريطاني، ومع متوسط إصابات يومي يتجاوز 186 ألف حالة في الولايات المتحدة، أن معدل انتقال الفيروس بالسلالة الجديدة ارتفع بنسبة 48 في المئة حيث يتسبب كل شخص في انتقال العدوى إلى 1.85 شخص آخر.
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