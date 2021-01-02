إسرائيل تطلق قنابل مضيئة عند الحدود مع لبنان

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، بأن إسرائيل أطلقت عددًا من القنابل المضيئة فوق محلة الكساير عند حدود ميس الجبل.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إن عناصر جيش الاسرائيلي في وقت سابق أطلقت طلقات تحذيرية في الهواء على أشخاص حاولوا اجتياز احدود من الأراضي اللبنانية.

وأضاف "قواتنا التي وصلت إلى المكان بشكل فوري، رصدت المشتبه فيهم ونفذت الإجراءات اللازمة لإبعادهم عن السياج، بما في شملت اطلاق النار تحذيريا في الهواء".