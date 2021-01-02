الداخلية الأفغانية: الحكم بإعدام العقل المدبر لهجوم جامعة كابول

أصدرت المحكمة العليا في أفغانستان، حكما بالإعدام على الرجل الذي وصف بأنه العقل المدبر وراء هجوم جامعة كابول؛ والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في شهر نوفمبر الماضي.
وأكدت وزارة الداخلية الأفغانية - حسبما نقلت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية اليوم السبت - أن المحكمة العليا حكمت على المدعو محمد عادل بالإعدام؛ بتهمة التخطيط للهجوم وتنفيذه.
وذكرت المحكمة العليا - في بيان - أن خمسة من شركاء عادل في الجريمة صدرت في حقهم أحكام بالسجن لفترات متباينة، بتهم الخيانة وتهريب المتفجرات ومساعدة تنظيم داعش الإرهابي.
وأسفر الهجوم المسلح الذي وقع مطلع شهر نوفمبر 2020، عن مقتل 22 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين، وتبناه تنظيم داعش الإرهابي.
وتراوحت أعمار الطلاب الذين قتلوا في الهجوم بين 20 و26 عاما، وأعقب الهجوم معركة بالأسلحة النارية استمرت ست ساعات بين رجال الأمن والمهاجمين.
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