شروط وتعليمات نظام الترقيات للمعلمين في الأردن حسب نظام الرتب // رابط أسماء المشمولين بالترقية

تعليمات نظام الترقيات للمعلمين في الأردن، من الموضوعات الهامة على الساحة الآن، وخاصةً لدي المعلمين والعاملين بمجال التعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، فقد قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بإصدار قرار بترقية عدد 189 من المعلمين والإداريين، حيث صدر القرار يوم الأربعاء الموافق 32 ديسمبر 2020، طبقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 2020، وقد حددت الوزارة عدد من الشروط الواجب توافرها في المترشحين للترقية، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نضع هذه الشروط والتعليمات الخاصة بنظام الترقيات للمعلمين بالأردن بين أيديكم فيما يلي. شروط وتعليمات نظام الترقيات للمعلمين في الأردن يتم الترقية لرتبة معلم مساعد أو إداري تربوي مساعد حسب أحكام المادتين “7،6” من نظام رتب المعلمين رقم 11 لسنة 2020 .

الترقية لرتبة معلم أو رتبة مساند تربوي، بالنسبة لرتبة معلم ممن خدم في التعليم مدة أربع سنوات فعلية، ورتبة مساند تربوي ممن يشغل المستوي الثالث فأعلي من الفئتين الأولي والثانية كحد أدني، حسب سلم الرواتب الأساسية الوارد في أحكام قانون الخدمة المدنية.

الترقي لرتبة معلم أول أو إداري تربوي أول، لمن خدم مدة 8 سنوات في التعليم بالنسبة لرتبة معلم أول، أما رتبة إداري تربوي أول لمن يشغل المستوي الثالث فأعلي من الفئة الأولي كحد أدني، حسب سلم الرواتب الأساسية الوارد في أحكام قانون الخدمة المدنية.

رتبة معلم خبير أو إداري تربوي خبير، يتم الترقية لمن خدم مدة 12 سنة في التعليم بالنسبة لمعلم خبير، أما إداري تربوي خبير لمن يشتغل المستوي الثاني من الفئة الأولي كحد أدني، حسب سلم الرواتب الأساسية الوارد في أحكام قانون الخدمة المدنية.

الترقية لرتبة معلم قائد أو إداري تربوي قائد، لمن خدم 16 عام فعلياً في التعليم، وبالنسبة لرتبة إداري تربوي قائد لم يشغل المستوي الثاني من الفئة الأولي كحد أدني، حسب سلم الرواتب الأساسية الوارد في أحكام قانون الخدمة المدنية. رابط أسماء المشمولين بالترقيات للمعلمين بالأردن الدخول على الموقع الإلكتروني “moe.gov.jo“.

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