كوريا الجنوبية تمدد قيود كورونا فى العاصمة سول ومحيطها

جدة - نرمين السيد - قررت سلطات كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تمديد القيود الحالية المفروضة على الحياة العامة حتى 17 يناير الجارى، فى محاولة لكبح جماح جائحة فيروس كورونا الذى عاود الظهور فى العاصمة سول ومحيطها.





وبحسب وكالة أنباء "يونهاب" الرسمية، ستظل القيود فى ثانى أعلى مستوى لها بمنطقة سول، بالإضافة إلى مقاطعتى إنتشون وجيونجى.

كما فرضت السلطات الكورية الجنوبية قيودًا على جميع الأنشطة الروتينية اليومية باستثناء الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية الحيوية، إضافة إلى حظر التجمعات التى تضم 50 شخصًا أو أكثر، وقررت إغلاق الصالات الرياضية وحانات الكاريوكى وأماكن الحفلات الموسيقية والرقص.

ويمكن للمطاعم تقديم خدماتها للضيوف، حتى الساعة 9 مساء فقط، ويجب إغلاق دور السينما وصالونات التجميل والمتاجر الكبيرة فى هذا الموعد، على أن تعمل وسائل النقل العام بسعة منخفضة.

وبحسب المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض، سجلت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، 824 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الإصابات فى البلد إلى 62.593 إصابة مؤكدة. كما توفى 25 شحصًا جراء الإصابة بالوباء، ما يرفع حصيلة ضحايا كورونا فى البلاد إلى 942 وفاة.