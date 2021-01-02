عاجل.. مسلحو طالبان يستولون على حافلة تقل 45 راكبا بولاية هيرات

جدة - نرمين السيد - اختطف مسلحون من طالبان حافلة تقل 45 راكبًا فى ولاية هيرات الأفغانية، اليوم السبت، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" الإخبارية، نقلاً عن قنوات إخبارية فى أفغانستان.





وتتصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية فى أفغانستان على الرغم من استمرار محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان المتطرفة، إذ أسفرت الهجمات الإرهابية لحركة طالبان عن مقتل 15 شرطيا أفغانيا على الأقل، خلال هجمات استهدفت نقطتى تفتيش، شهر نوفمبر الماضى.

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