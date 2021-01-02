المرصد السوري: إسرائيل استهدفت الأراضي السورية 39 مرة خلال 2020 وقتلت 217 شخصا

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عام 2020 شهد استهداف إسرائيل للأراضي السورية 39 مرة، وهو ما يعد العدوان الأكبر خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأفاد المرصد في تقرير له بأن عام 2018 شهد 26 استهدافا، وعام 2019 الذي شهد 23 استهدافا.
وبين المرصد في تقريره أن الاستهدافات الإسرائيلية للأراضي السورية أسفر عن إصابة وتدمير نحو 135 هدفًا ما بين مبانٍ ومستودعات ومقرات ومراكز وسيارات. وكذلك مقتل واستشهاد 217 شخص.
وذكر المرصد ان إسرائيل قامت ب 13 استهدافا على دير الزور، و10 استهدافات على دمشق وريفها، و6 استهدافات على درعا والقنيطرة، و5 استهدافات على حمص و3 استهدافات على حماة واستهدافين على حلب.
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