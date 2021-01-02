خلال 24 ساعة.. الدفاع الروسية ترصد 17 انتهاكا للهدنة في سوريا

رصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا ، 17 انتهاكا للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظات حلب (2) وإدلب (10) واللاذقية (1) وحماة (4).
وذكرت وزارة الدفاع الروسية ، في بيان اليوم السبت، نُشر على موقعها الإلكتروني، أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة أعلن رصد 4 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال الساعات الأخيرة إلا أن "الدفاع الروسية" لم تتأكد من هذه الانتهاكات.
وأشارت إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين لم ينفذ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة أي عمليات إنسانية في الأراضي السورية.
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