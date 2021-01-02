ارتفاع جديد.. الإمارات تسجل 1963 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة

أعلنت الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 1963 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و3 حالات وفاة.

فيما سجلت الصحة الإماراتية 2081 حالة تعافٍ من الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك تكون الإمارات قد سجلت 211 ألف و641 إصابة بالفيروس، و674 حالة وفاة، وشفاء 188 ألفا و100 حالة.

وأكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، اليوم السبت، أن منهجية الإمارات واستعدادها الدائم هم الضمانة الأولى في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال "قرقاش"، في تغريدة على "تويتر"، "تحديات جائحة كورونا مستمرة معنا بعض هذا العام وإن اختلفت طبيعة التحديات، الالتزام الاجتماعي واللقاحات ستكون أدواتنا الأساسية في المواجهة".

وأضاف "وبينما تواجه العديد من الدول في هذه الفترة صعوبات في التكيّف، تبقى منهجية الإمارات واستعدادها وتجربتها الناجحة ضماننا الأول".