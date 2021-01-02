أول احتكاك مباشر.. سفن بريطانيا الحربية تطرد القوارب الفرنسية

أرسلت البحرية الملكية، اليوم السبت، أربع سفن حربية إلى القنال الإنجليزي، وذلك لتحذير سفن الصيد الفرنسية بالابتعاد عن المياه البريطانية، مع دخول صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.

وقبل ساعات من دخول الصفقة حيز التنفيذ في يوم رأس السنة الجديدة، غادرت السفن المسلحة بالمدافع والرشاشات، بورتسموث لوضع حد لأي صيد غير قانوني في مناطق الصيد الخاصة بالمملكة المتحدة.

وخرجت هذه السفن الحربية البريطانية، لتنفيذ الاتفاق التجاري الذي تم توقيعه بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول عمليات الصيد في المياه الإقليمية البريطانية، بحسب ديلي ميل البريطانية.

وبموجب شروط اتفاق التجارة مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا يزال بإمكان القوارب من فرنسا وبقية دول الاتحاد الأوروبي الصيد في المياه البريطانية، لكن خلال السنوات الخمس والنصف القادمة سيتم تسليم ربع حصتها إلى المملكة المتحدة.

وفي وقت سابق، كانت هناك مخاوف من أن يؤدي نشر السفن البريطانية إلى استحضار ذكريات حروب القد في السبعينيات.

فيما قال قائد البحرية البريطانية السابق الأدميرال لورد ويست أوف سبيثيد إن قرار إرسال سفن حربية إلى القناة كان عملًا رادعًا ويجب أن يُنظر إليه على أنه إشارة إلى أن المملكة المتحدة تتحمل مسؤولية مياهها.

وأكد متحدث باسم جيش الدفاع أن الزوارق الأربعة غادرت بورتسموث ليلة رأس السنة "للقيام بنشاط روتيني".

ودخل الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، والذي يعني خروج بريطانيا نهائيا "البريكست"، حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد 2021.